Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пострадавшие от урагана районы Волгоградской области возвращают свет

Энергетики в Волгоградской области к данному часу восстановили электроснабжение более 90% потребителей в районах, пострадавших накануне от мощного урагана, сообщили V102.RU в компании «Россети Юг».

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +23°

Ранее сообщалось, что в эпицентре стихии оказались Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский районы. Большей части потребителей энергоснабжение восстановили еще вечером 23 июля, в том числе по резервным схемам.

— Специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» продолжают устранять технологические нарушения на объектах распределительного электросетевого комплекса области и одновременно проводить ремонтные работы на поврежденных участках линий электропередачи, — сообщили утром 24 июля в компании.

Аварийные бригады работают в особом режиме.

Напомним, накануне на регион обрушился мощный шторм с ливнем, грозой и сильным ветром.