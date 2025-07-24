В пострадавшие от урагана районы Волгоградской области возвращают свет

Ранее сообщалось, что в эпицентре стихии оказались Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский районы. Большей части потребителей энергоснабжение восстановили еще вечером 23 июля, в том числе по резервным схемам.
— Специалисты филиала «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» продолжают устранять технологические нарушения на объектах распределительного электросетевого комплекса области и одновременно проводить ремонтные работы на поврежденных участках линий электропередачи, — сообщили утром 24 июля в компании.
Аварийные бригады работают в особом режиме.
Напомним, накануне на регион обрушился мощный шторм с ливнем, грозой и сильным ветром.