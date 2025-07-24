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Владивосток снова впереди: названы итоги ЕГЭ в Приморье

По итогам пересдачи только жители столицы края добавили в копилку три новых стобалльника.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке подвели окончательные итоги ЕГЭ-2025. Как рассказали в городском управлении образования, число стобалльников выросло до 32 после пересдачи экзаменов — три выпускника смогли поднять свои баллы до максимума. 100 баллов по русскому языку получил ученик Азиатско-Тихоокеанской школы, а литературу на высший балл пересдали выпускники школы № 60 и центра «Ступени», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Всего в Приморье зафиксировано 50 стобалльных результатов, из которых большинство — достижения владивостокских школьников. Также в городе после пересдачи выросли средние показатели по предметам. Например, по профильной математике они составили 64,53 балла (против 63,85 ранее), по информатике — 55,24 (было 53,01), по литературе — 56,34 (было 54,11).

В Приморье 50 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ.

После пересдачи и апелляций к числу стобалльников прибавились ещё пять человек.

Отмечается, что стобалльники, поступившие в местные вузы, получат по 100 000 рублей за каждый результат.

Напомним, всего в ЕГЭ-2025 приняли участие 9840 человек, из них 9067 — выпускники текущего года. Среди остальных — 631 выпускник прошлых лет, 118 студентов колледжей и 24 участника из других категорий.