Владивосток снова впереди: названы итоги ЕГЭ в Приморье

Во Владивостоке подвели окончательные итоги ЕГЭ-2025. Как рассказали в городском управлении образования, число стобалльников выросло до 32 после пересдачи экзаменов — три выпускника смогли поднять свои баллы до максимума. 100 баллов по русскому языку получил ученик Азиатско-Тихоокеанской школы, а литературу на высший балл пересдали выпускники школы № 60 и центра «Ступени», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Всего в Приморье зафиксировано 50 стобалльных результатов, из которых большинство — достижения владивостокских школьников. Также в городе после пересдачи выросли средние показатели по предметам. Например, по профильной математике они составили 64,53 балла (против 63,85 ранее), по информатике — 55,24 (было 53,01), по литературе — 56,34 (было 54,11).
В Приморье 50 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ.
После пересдачи и апелляций к числу стобалльников прибавились ещё пять человек.
Отмечается, что стобалльники, поступившие в местные вузы, получат по 100 000 рублей за каждый результат.
Напомним, всего в ЕГЭ-2025 приняли участие 9840 человек, из них 9067 — выпускники текущего года. Среди остальных — 631 выпускник прошлых лет, 118 студентов колледжей и 24 участника из других категорий.