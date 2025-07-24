Владивосток снова впереди: названы итоги ЕГЭ в Приморье

Всего в Приморье зафиксировано 50 стобалльных результатов, из которых большинство — достижения владивостокских школьников. Также в городе после пересдачи выросли средние показатели по предметам. Например, по профильной математике они составили 64,53 балла (против 63,85 ранее), по информатике — 55,24 (было 53,01), по литературе — 56,34 (было 54,11).