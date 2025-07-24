Собянин: после модернизации открылось здание детской поликлиники № 122

Поликлиника оснащена всем необходимым для диагностики, включая ультразвуковые аппараты, мониторы для контроля работы сердечно-сосудистой системы, офтальмологическое и отоларингологическое оборудование. Вся техника интегрирована в единую цифровую сеть, что позволяет экономить время как пациентам, так и врачам.