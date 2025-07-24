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Собянин: после модернизации открылось здание детской поликлиники № 122

Поликлинику оснастили всем необходимым для диагностики, отметил мэр Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Собянин рассказал о завершении работ по обновлению детской поликлиники № 122. После реконструкции открылось главное здание медицинского учреждения в районе Восточное Измайлово.

«Теперь здесь созданы современные и удобные пространства для детей и их родителей. В зонах ожидания установлены экраны электронной очереди и игровые зоны. Организована понятная навигация. Для колясок предусмотрено тёплое помещение при входе», — отметил мэр Москвы в своём официальном Telegram-канале.

Поликлиника оснащена всем необходимым для диагностики, включая ультразвуковые аппараты, мониторы для контроля работы сердечно-сосудистой системы, офтальмологическое и отоларингологическое оборудование. Вся техника интегрирована в единую цифровую сеть, что позволяет экономить время как пациентам, так и врачам.

Для удобства посетителей наиболее востребованные кабинеты расположены на нижних этажах, ближе к входу. На втором этаже принимают педиатров, а на третьем — узких специалистов.

Территория вокруг здания благоустроена и озеленена. Пешеходные и транспортные потоки разделены, ограждение заменено, установлены новые фонари с энергосберегающими светильниками.

«Мы понимаем, насколько важно для семей с детьми обеспечить комфортные условия при посещении врачей. Мы делаем всё возможное для этого», — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее в Басманном районе столицы заработал филиал № 1 городской поликлиники № 46 после реконструкции.

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