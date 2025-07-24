Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Ключевым инструментом продвижения стал выход на международные выставки и участие в бизнес-миссиях. Так, 15 московских модных брендов участвовали в Kazakhstan Fashion Week, 15 компаний из сферы анимации — в iABC/CICAF в Китае. В 2025 году запланированы миссии в Индию, Таиланд и другие страны.