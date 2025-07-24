Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

В 2024 году на Москву пришлось 64% экспорта креативных индустрий России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Город активно поддерживает выход местных компаний на международные рынки. За год поддержанный экспорт в рамках программы Московского экспортного центра (МЭЦ) вырос в 15 раз и достиг 1,2 млрд рублей.
Ключевым инструментом продвижения стал выход на международные выставки и участие в бизнес-миссиях. Так, 15 московских модных брендов участвовали в Kazakhstan Fashion Week, 15 компаний из сферы анимации — в iABC/CICAF в Китае. В 2025 году запланированы миссии в Индию, Таиланд и другие страны.
Крупные городские события также способствуют узнаваемости московских брендов. Московская неделя моды в марте привлекла более 65 тыс. гостей и 186 брендов из 27 регионов России и 9 стран. С 28 августа по 2 сентября пройдёт пятая по счёту Неделя моды в парке «Зарядье».
Ежегодный BRICS+ Fashion Summit объединяет экспертов из более чем 100 стран. В 2024 году был создан Международная модная федерация БРИКС.
Форум 2025 года пройдёт с 28 по 30 августа и будет посвящён созданию глобальной децентрализованной модной экосистемы.
«Главной темой третьего BRICS+ Fashion Summit станет создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций. Трехдневное мероприятие объединит лидеров модной индустрии, дизайнеров, экспертов и предпринимателей из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки, Океании, СНГ и других», — рассказал Собянин.
Московские гастрономические бренды также находят отклик за рубежом: чай «Москва» представили в Индии и Китае, где его попробовали более 5 тыс. человек. В Дубае гости оценили специальные сеты проекта «Московское чаепитие» в 15 ресторанах.
В 2024 году предприниматели из креативных индустрий Москвы заключили около 100 экспортных контрактов и участвовали в пяти зарубежных бизнес-миссиях. В этом году запланировано ещё восемь.
Благодаря системной поддержке московского правительства креативные бренды получают доступ к глобальным рынкам, устанавливают прямые контакты с партнёрами и демонстрируют свои достижения мировой аудитории.
Ранее Собянин сообщил, что Москва помогает расширению производств инновационной продукции.