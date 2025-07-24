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В Москве в жилых домах бесплатно заменили более 125 тыс. электросчетчиков

Реализация этой программы не только повышает точность учёта энергопотребления, но и значительно упрощает жизнь москвичей.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил о масштабной программе замены приборов учёта электроэнергии в столице. С начала 2025 года в жилых домах установили уже более 125 тысяч новых счётчиков, а до конца года планируется заменить свыше 300 тысяч устройств.

«Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к “Мосэнергосбыту”, — уточнил Бирюков.

Специалисты демонтируют старые приборы учёта, выработавшие свой ресурс или не прошедшие поверку, устанавливая современные многотарифные счётчики с 30-летним сроком службы. Новое оборудование уже подготовлено для будущей интеграции в интеллектуальную систему учёта электроэнергии, которая позволит автоматизировать процесс передачи данных о потреблении.

О предстоящей замене жильцов заранее информируют через объявления в подъездах и на придомовых территориях. Актуальный график работ также доступен в цифровых сервисах «Мосэнергосбыта»: на официальном сайте компании, в личном кабинете и мобильном приложении.