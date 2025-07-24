В Москве в жилых домах бесплатно заменили более 125 тыс. электросчетчиков

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил о масштабной программе замены приборов учёта электроэнергии в столице. С начала 2025 года в жилых домах установили уже более 125 тысяч новых счётчиков, а до конца года планируется заменить свыше 300 тысяч устройств.