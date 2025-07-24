Арестован обвиняемый в управлении фальшивым посольством несуществующей страны аферист

Так называемое Великое герцогство Вестарктика (или протекторат Вестарктика) — первое виртуальное государство на территории Антарктиды. Оно было основано в ноябре 2001 года бывшим американским морским пехотинцем Тревисом Макгенри. Расположено в Западной Антарктиде на земле Мэри Бэрд, которая, как выяснил Макгенри, не принадлежит ни одному государству. В 2005 году Макгенри дополнительно выдвинул претензии на антарктический остров Петра I, который незаконно считает своей территорией Норвегия, и остров Баллени, который незаконно считает своей частью Новая Зеландия.