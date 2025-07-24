Арестован обвиняемый в управлении фальшивым посольством несуществующей страны аферист

Индийская полиция арестовала мужчину, обвиняемого в управлении фальшивым посольством. Подозреваемый, предположительно, утверждал, что является советником или послом таких государственных образований, как «Себорга» или «Вестарктика».
Индийская полиция арестовала мужчину, обвиняемого в управлении поддельным посольством из арендованного жилого здания недалеко от Дели, и обнаружила автомобили с поддельными дипломатическими номерами, сообщает Associated Press.
Подозреваемый выдавал себя за посла и, предположительно, вымогал деньги у людей, обещая работу за границей, сообщил старший офицер полиции Сушил Гул из специальной оперативной группы штата Уттар-Прадеш на севере Индии.
По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что выступал в качестве советника или посла таких «государств», как «Княжество Себорга» или «Великое Герцогство Вестарктика».
По словам Гуле, полиция обнаружила множество подделанных фотографий, на которых Джайн запечатлен с мировыми лидерами, и поддельные печати министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.
Джайн также подозревался в отмывании денег через подставные компании за рубежом, сказал Гуле. Ему также предъявлены обвинения в подделке документов, выдаче себя за другого человека и хранении поддельных документов.
Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и почти 4,5 миллиона индийских рупий (38 000 фунтов стерлингов) и другую иностранную валюту наличными из арендованного Джайном помещения недалеко от столицы, которое было украшено международными флагами нескольких стран.
Так называемое Великое герцогство Вестарктика (или протекторат Вестарктика) — первое виртуальное государство на территории Антарктиды. Оно было основано в ноябре 2001 года бывшим американским морским пехотинцем Тревисом Макгенри. Расположено в Западной Антарктиде на земле Мэри Бэрд, которая, как выяснил Макгенри, не принадлежит ни одному государству. В 2005 году Макгенри дополнительно выдвинул претензии на антарктический остров Петра I, который незаконно считает своей территорией Норвегия, и остров Баллени, который незаконно считает своей частью Новая Зеландия.
А так называемое Княжество Себорга — непризнанное «государство», провозглашённое в 1963 году жителями одноимённой деревни в итальянском административном регионе Лигурия, неподалёку от французской границы. Это образование возводит свою историю к реально существовавшему феодальному владению, чьё вхождение в состав Италии, по мнению сепаратистов, не было юридически зафиксировано.