Какие праздники отмечаются 25 июля 2025: что ни в коем случае нельзя делать

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля 2025.
В пятницу, 25 июля 2025 года, россияне отметят несколько значимых праздников — от православного дня памяти мучеников Прокла и Илария до профессиональных торжеств следственных органов и системных администраторов. Народные традиции этого дня связаны с особыми свойствами утренней росы, а метеорологические приметы помогают предсказать погоду на ближайшее будущее. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 25 июля 2025.
День памяти мучеников Прокла и Илария.
25 июля православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария Калиптских, живших во II веке при императоре Траяне (98−117 гг.). Прокл и Иларий были родственниками — дядей и племянником, уроженцами селения Калипта близ Анкиры.
История их мученичества началась с ареста Прокла. Представ перед правителем Максимом, он бесстрашно исповедовал свою веру во Христа, отказавшись поклоняться языческим божествам. Во время пыток Прокл предсказал, что скоро сам Максим будет вынужден признать Христа Истинным Богом.
Мученика заставили бежать за колесницей правителя, направлявшегося в селение Калипт. Изнемогая от усталости, святой молился, чтобы Господь остановил колесницу. По Божией воле повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть её с места. Сидевший в ней правитель словно окаменел и смог продолжить путь только после того, как написал хартию с исповеданием Христа.
Разгневанный Максим приказал вывести Прокла за город, привязать к столбу и расстрелять из луков. По дороге к месту казни процессию встретил Иларий, племянник Прокла, который со слезами обнял дядю и также объявил себя христианином. Воины задержали юношу и бросили его в темницу. Святой мученик Прокл, пронзенный стрелами, до последнего вздоха молился за своих мучителей.
Иларий, представ перед судьей, так же бесстрашно исповедовал христианскую веру и был приговорен к смерти. Ему связали руки и волокли за ноги по городу, а затем обезглавили через три дня после казни Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле.
Народный праздник 25 июля 2025.
Прокл Плакальщик.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца.
В народном календаре 25 июля известно как день Прокла Плакальщика. Название «Плакальщик» связано с обильными росами, характерными для этого времени года. Народная мудрость отразила это явление в поговорке: «На Прокла поле от росы промокло».
Крестьяне спешили завершить уборку урожая и заготовку сена до наступления этого дня, так как считалось, что «проклова роса — сеногнойная». До Прокла необходимо было «высушить сено грядушками и сложить в копнушки», чтобы избежать порчи от высокой влажности.
При этом роса, выпавшая в день Прокла, считалась целебной. Люди собирали её рано утром, до восхода солнца, умывались и протирали ею глаза. Верили, что такие процедуры улучшают зрение, делают лицо красивым, а ум — спокойным. Знахари использовали проклову росу как лучшее средство от бессонницы. Также считалось, что она обладает мистическими свойствами — «смывает» порчу и сглаз.
Росой на Прокла обтирали рожениц для облегчения родов и маленьких детей для укрепления здоровья. Для сбора росы расстилали на поляне чистое белое полотно и ждали, пока ткань пропитается влагой, затем выжимали её в глиняный сосуд, считавшийся лучшим для хранения этой целебной жидкости.
По утренней росе крестьяне предсказывали погоду. Сильная роса и туман утром предвещали ясные дни. Если же на Прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах — это считалось верным признаком приближающегося ненастья.
Что можно и нельзя делать 25 июля 2025.
В день Прокла Плакальщика существовал ряд народных запретов и рекомендаций, многие из которых связаны с особыми свойствами росы и водной стихии.
Что можно делать:
Собирать утреннюю росу для лечебных и косметических целейЗаключать деловые сделки и проводить финансовые операции, которые, согласно поверьям, принесут прибыльОтправляться в поля и леса за лекарственными травами, которые в этот день наполнялись особой целебной силойУмываться росой для сохранения красоты и молодости.
Что нельзя делать:
Заниматься шитьем, вышивкой, стиркой — это могло нарушить энергетический покой человекаПроводить ремонтные работы — считалось, что всё новое в доме быстро придет в негодностьПить много жидкости — опасались отековСсориться и произносить негативные слова — верили, что произнесенный негатив вернется бумерангомНезамужним девушкам не рекомендовалось купаться в открытых водоёмах, чтобы «не смыть красоту» и не отпугнуть потенциальных жениховПросить деньги взаймы — это могло привлечь финансовые трудностиРасходовать воду впустую — бессмысленная трата воды якобы приводила к финансовым потерямЗаниматься тяжелой физической работой — чтобы не «гнуть спину» весь год.
Интересно, что погода на Прокла Плакальщика считалась предвестником осенних и зимних условий: солнечный день предвещал тнплую осень, дождь — пасмурную и сырую погоду с сентября, а похолодание 25 июля указывало на раннюю и морозную зиму.
Российские праздники 25 июля 2025.
День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Праздник был установлен в 2013 году по приказу правительства РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
25 июля в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации, установленный Постановлением Правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года. Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти: Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств.
Дата праздника выбрана не случайно — именно 25 июля 1713 года указом Петра I была учреждена первая следственная канцелярия М. И. Волконского, ставшая первым в России государственным органом, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.
Идея создания независимого следственного ведомства была реализована Петром I в ходе судебной реформы, разделившей уголовный процесс на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. «Майорская» следственная канцелярия, возглавляемая гвардии майором Семёновского полка Михаилом Ивановичем Волконским, занималась расследованием наиболее опасных коррупционных деяний: взяточничества, казнокрадства, служебных подлогов и мошенничества.
Примечательно, что это была первая государственная попытка борьбы с коррупцией на высоком уровне — в начале XVIII века под следствие попали 11 из 23 российских сенаторов. После смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены, и только в 2011 году Россия вернулась к «петровской» модели следственных органов с созданием Следственного комитета РФ, подчиняющегося непосредственно Президенту.
В свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства, а особо отличившиеся в раскрытии преступлений — благодарности и поощрения.
День речной полиции.
25 июля также отмечается День речной полиции России. До 2011 года праздник назывался «День речной милиции», но после вступления в силу закона «О полиции» получил новое название.
История речной полиции в России началась во второй половине XIX века, когда император Александр II утвердил проект о её создании в июне 1867 года. Изначально это подразделение вошло в состав наружной полиции Санкт-Петербурга для наблюдения за порядком на водных пространствах столицы.
После революции 1917 года речная полиция была ликвидирована, но уже 25 июля 1918 года вышел декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции». Именно эта дата считается днём создания современной речной полиции в России.
В настоящее время речная полиция является частью транспортной полиции России и обеспечивает правопорядок на объектах водного транспорта. В её задачи входит борьба с преступностью на водных объектах, выявление экономических преступлений, противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков, а также борьба с браконьерством.
Международные праздники 25 июля 2025.
День системного администратора.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак россияне будут работать и отдыхать в течение 2025 года: выходные и праздничные дни.
25 июля 2025 года, в последнюю пятницу июля, отмечается международный профессиональный праздник — День системного администратора. Этот праздник зародился в 1999 году благодаря идее чикагского системного администратора Теда Кекатоса, который решил создать особый день, когда пользователи могли бы выразить благодарность ИТ-специалистам.
Первым шагом к реализации этой идеи стала регистрация домена SysAdminDay.com и создание веб-сайта. С тех пор праздник получил международное признание и отмечается во многих странах, включая Россию.
Системный администратор (сисадмин) — это специалист, обеспечивающий бесперебойную работу компьютерной техники, сетей и программного обеспечения. В обязанности сисадмина входит установка и настройка оборудования и программ, создание резервных копий данных, управление учетными записями пользователей, устранение неполадок и обеспечение информационной безопасности.
В России сложилась особая традиция празднования — Всероссийский слёт системных администраторов, проходящий с 2006 года. Это трехдневное мероприятие включает не только профессиональное общение и обмен опытом, но и развлекательную программу: метание компьютерных мышей и клавиатур на дальность и точность, соревнования по прокладке сети в полевых условиях, спортивные состязания и, конечно, концерты и фейерверки.
Любопытно, что, согласно исследованиям, среди системных администраторов лишь 13% составляют женщины, а половина специалистов находятся в возрасте от 25 до 35 лет. Самая большая компьютерная сеть в мире, обслуживающая адронный коллайдер, состоит из 6 тысяч компьютеров и требует работы целой армии сисадминов.