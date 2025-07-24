Какие праздники отмечаются 25 июля 2025: что ни в коем случае нельзя делать

При этом роса, выпавшая в день Прокла, считалась целебной. Люди собирали её рано утром, до восхода солнца, умывались и протирали ею глаза. Верили, что такие процедуры улучшают зрение, делают лицо красивым, а ум — спокойным. Знахари использовали проклову росу как лучшее средство от бессонницы. Также считалось, что она обладает мистическими свойствами — «смывает» порчу и сглаз.