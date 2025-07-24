Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 25 июля

Движение транспорта ограничат в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах Петербурга с 25 июля. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на информационное табло. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Так, в Адмиралтейском районе в период с 25 июля по 15 октября движение ограничат по набережной реки Мойки от набережной Крюкова канала до улицы Писарева. Там запланировали размещение временного ограждения, — пояснили инспекторы.
С 25 июля 2025 года по 29 июня 2026 года движение ограничат в Московском районе. Специалисты наметили реконструкцию инженерных сетей. Поэтому проехать сложнее обычного окажется по Бассейной улице от Варшавской улицы до Кубинской улицы, вовсе не получится по Бассейной в направлении от Новоизмайловского проспекта к Кубинской.
В этот же период движение ограничат по Кузнецовской улице от Новоизмайловского до Кубинской. Объехать участки можно, например, по Краснопутиловской улице или площади Конституции.
В Петроградском районе с 25 по 26 июля рабочие запланировали ремонт дороги. Это станет поводом для ограничения движения на перекрестке Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки. Более того, закроют сквозной проезд по набережной реки Карповки при движении к Чкаловскому проспекту.
Разумеется, это далеко не весь список запланированных работ, которые станут причиной временных ограничений. Подробную информацию можно изучить на сайте ГАТИ.