Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 25 июля

С 25 июля 2025 года по 29 июня 2026 года движение ограничат в Московском районе. Специалисты наметили реконструкцию инженерных сетей. Поэтому проехать сложнее обычного окажется по Бассейной улице от Варшавской улицы до Кубинской улицы, вовсе не получится по Бассейной в направлении от Новоизмайловского проспекта к Кубинской.