В Омской области утвердили квоту на работу для 120 граждан Индии

С 2020 года в Омской области наблюдается рост числа иностранных работников, трудящихся на основании визы. Если в 2020 году их было 13,2 тыс., то к концу июня 2025 года количество работающих иностранцев увеличилось до 20,4 тыс. человек. В основном в регион приезжают граждане Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Таджикистана, однако в Омской области также трудятся и граждане Китая.