В Омской области утвердили квоту на работу для 120 граждан Индии

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило для Омской области квоту на трудоустройство 120 граждан Индии. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на УМВД России по Омской области. На сегодняшний день, однако, не было зафиксировано случаев оформления разрешений на работу для граждан Индии.
С 2020 года в Омской области наблюдается рост числа иностранных работников, трудящихся на основании визы. Если в 2020 году их было 13,2 тыс., то к концу июня 2025 года количество работающих иностранцев увеличилось до 20,4 тыс. человек. В основном в регион приезжают граждане Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Таджикистана, однако в Омской области также трудятся и граждане Китая.
Кроме того, в 2025 году Омская область получила 1 608 рабочих квот для иностранных граждан. Одним из крупных проектов является привлечение 1,4 тыс. человек для филиала Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации «Севен» («СС7»).
Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года вступил в силу указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, который ограничивает трудовую деятельность иностранцев с патентами в ряде сфер. Это касается таких областей, как образование, здравоохранение, торговля сигаретами и алкоголем, производство лекарственных препаратов и такси.