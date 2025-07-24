Шопинг-разочарование: стало известно как часто россияне возвращают купленные онлайн товары

Крупные маркетплейсы страдают от возвратов сильнее всего — их клиенты приносят обратно 30−45% приобретенной одежды и обуви. Отдельные продавцы фиксируют, что окончательно покупатели оставляют лишь 10% заказов. Брендовые интернет-магазины демонстрируют лучшие показатели — уровень отказов в них колеблется между 15% и 25%.