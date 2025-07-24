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Шопинг-разочарование: стало известно как часто россияне возвращают купленные онлайн товары

Покупатели возвращают до половины купленной в интернете одежды и обуви.

Источник: Комсомольская правда

Российские маркетплейсы сталкиваются с массовыми возвратами одежды и обуви — покупатели отправляют обратно от 15% до 45% покупок. Такие данные приводит аналитическое агентство Shift в исследовании, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Основная причина возвратов — импульсивные покупки, на которые приходится наибольший процент отказов. На втором месте — проблемы с размером, когда купленная вещь не подходит по фигуре. Лишь в трети случаев потребители возвращают товар из-за обнаруженных дефектов.

Крупные маркетплейсы страдают от возвратов сильнее всего — их клиенты приносят обратно 30−45% приобретенной одежды и обуви. Отдельные продавцы фиксируют, что окончательно покупатели оставляют лишь 10% заказов. Брендовые интернет-магазины демонстрируют лучшие показатели — уровень отказов в них колеблется между 15% и 25%.

Накануне в России предложили запретить организацию в жилых зданиях пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы).