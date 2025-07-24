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Власти виртуозно обкрадывают спортсменов: Из 4 миллионов, выделенных на поведение Чемпионата Европы по регби-7 в Кишинёве, организаторы получили лишь миллион — интересно, где остальные деньги

Федерация регби в эфире заявила, что они получили всего 1 миллион леев на два чемпионата [видео]

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования бодро отчиталось: более 4 миллионов леев пошли на организацию Чемпионата Европы по регби-7 в Кишинёве.

Но федерация регби в эфире заявила: получили всего 1 миллион леев на два чемпионата. То есть по 500 тысяч на каждый.

Куда делись оставшиеся три миллиона леев? Кто держит руку на мяче — и на бюджете? Почему деньги не доходят туда, где проходят реальные соревнования?

Прозрачность и честность — не фантики для отчётов. Это обязанность.

Граждане имеют право знать, куда утекают их налоги. А спорт — получать поддержку не только на бумаге, но и на поле.

Ждём объяснений. А лучше — расследования. И главное: ответственности, а не отписок.