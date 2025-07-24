Россияне стали чаще ездить в экскурсионные туры в Беларусь

В АТОР Беларусь назвали самым популярным направлением из стран ближнего зарубежья. Эксперты связывают рост спроса в первую очередь с улучшением транспортной доступности. В страну удобно приехать на поезде и автомобиле, развито авиасообщение. Не нужны визы, для въезда достаточно внутреннего российского паспорта, нет языкового барьера, работают банковские карты «Мир».
Как подчеркивают представители туроператоров, интерес россиян к экскурсионным путешествиям в Беларусь значительно выше, чем в допандемийном 2019 году. Причем география маршрутов не ограничивается только Минском и Минской областью. Хорошо продаются туры с посещением Бреста, Гродно, Пинска, Гомеля и Витебска.
В «Интуристе» обращают внимание на богатую и разнообразную экскурсионную составляющую, благодаря которой можно подобрать тур для любой аудитории. Сегодня в ассортименте федерального туроператора представлено более 120 различных программ по Беларуси на лето продолжительностью от 2 до 8 дней. Радует туроператоров и средняя глубина продаж направления: она составляет от 1,5 до 3 месяцев. Направление хорошо продается на любые праздничные даты, особенно длинные майские выходные. По-прежнему популярны экскурсионные программы на 3−4 дня с размещением в отелях с категорией три звезды.
В числе новых трендов — более долгие туры. Если в 2024 году средняя продолжительность тура составляла три ночи, то в 2025 году уже 3,5−4 ночи. Увеличивается и среднее количество гостей в туре: если ранее это были одиночки и пары, то в этом году едет больше пар и семей с детьми.