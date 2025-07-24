Россияне стали чаще ездить в экскурсионные туры в Беларусь

В «Интуристе» обращают внимание на богатую и разнообразную экскурсионную составляющую, благодаря которой можно подобрать тур для любой аудитории. Сегодня в ассортименте федерального туроператора представлено более 120 различных программ по Беларуси на лето продолжительностью от 2 до 8 дней. Радует туроператоров и средняя глубина продаж направления: она составляет от 1,5 до 3 месяцев. Направление хорошо продается на любые праздничные даты, особенно длинные майские выходные. По-прежнему популярны экскурсионные программы на 3−4 дня с размещением в отелях с категорией три звезды.