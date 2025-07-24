В Волчанце веревочники стали брать деньги за проезд на бесплатный пляж

Полиция сообщала, что в случае, если земля или прибрежная полоса передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, арендатор должен установить для отдыха специальные теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.