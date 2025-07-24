В Волчанце веревочники стали брать деньги за проезд на бесплатный пляж

В поселке Волчанец неизвестные стали брать деньги за проезд на бесплатный пляж. Чтобы проехать к берегу, необходимо заплатить 300 рублей. Хотя пляж был всегда бесплатный.
Люди установили будку, веревку и терминал, требуя с туристов и местных жителей 300 рублей за проезд на пляж, который не оборудован туалетами и раздевалками.
Когда люди начали спрашивать, почему нужно платить за проезд, они ответили, что за то, что пустили.
Полиция сообщала, что в случае, если земля или прибрежная полоса передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, арендатор должен установить для отдыха специальные теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.