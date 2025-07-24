В рамках фестиваля «Сады и цветы» в Москве высажено более 500 тысяч растений

«Немаловажно и то, что это не просто отдаленные парки или заповедники, недоступные для горожан. В первую очередь, речь идет о скверах шаговой доступности — зеленых зонах на бульварах или в жилых кварталах. Такие зоны в городах способствуют повышению качества городской среды. Именно это направление благоустройства города и должно стать главным. Это касается как проектов комплексного развития территорий, которые позволяют выделять большие участки под будущие скверы, пешеходные маршруты и парки, так и более плотных по застройке кварталов реновации», — считает урбанист Антон Мастренков.