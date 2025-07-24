Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус»

Актуальная статистика показывает, что новым штаммом коронавируса «Стратус» заражено уже 114 человек в России.

Источник: РИА "Новости"

Основная зона распространения — Московский регион, но случаи заболевания зафиксированы и в Новосибирской области.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов поделился оценкой ситуации с корреспондентом Сиб.фм. По его словам, появление новых штаммов — это естественный процесс эволюции вируса.

Исторический контекст: ранее мир уже сталкивался с различными вариантами коронавируса — от альфа до омикрона. Характерная особенность: каждый последующий штамм становился менее опасным и интенсивным.

«Стратус» впервые выявлен в конце апреля, к его основным симптомам относятся осиплость голоса и повышенная контагиозность.

ВОЗ включила штамм в список «вариантов под наблюдением», эксперты не видят оснований для паники. Специалисты считают, что новый штамм не будет исключением из общей тенденции ослабления вируса.

Важно помнить: несмотря на относительно низкую опасность нового штамма, необходимо соблюдать базовые меры профилактики:

Использовать средства индивидуальной защиты при необходимости. Следить за состоянием здоровья. При появлении симптомов обращаться к врачу.