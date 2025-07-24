Фестиваль «Ведём себя культурно» в Перми. Полная программа мероприятий

В Перми 26 и 27 июля с 14:00 до 23:00 на городской эспланаде пройдёт фестиваль «Ведём себя культурно». Событие войдёт в программу летнего фестиваля «Город встреч». На мероприятии гостей ждёт необычная и яркая программа: уличные танцы под коми-пермяцкую музыку, фортепианный концерт прямо в фонтане и даже оперное представление на велосипедах. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу фестиваля.
Когда в Перми выступят «Сироткин» и NEMIGA?
Хэдлайнером фестиваля «Ведём себя культурно» станет группа «Сироткин», образованная Сергеем Сироткиным в 2015 году. За это время музыканты успели выпустить три альбома. Коллектив известен слушателям по композициям «Планы на это лето», «К водопадам», «Выше домов» и др. Их выступление состоится 26 июля в 21:30 на главной сцене.
Хэдлайнером второго дня, 27 июля, станет инди-поп дуэт NEMIGA. Ранее музыканты должны были выступать на фестивале «Танцуй. Открывай», однако они не смогли прилететь в Пермь из-за отмены рейса. Артисты получили широкую популярность после выхода альбома «Молодость» в 2020 году. Песни «Белым» и «Молодость» стали главными хитами группы. Концерт NEMIGA состоится в 22:00 на главной сцене.
Опера на велосипедах, фортепианный концерт в фонтане и коми-пермяцкий рейв.
Программа на оба дня (фонтан).
На саунд-спектакле «Вокруг эхо» современные поэтические тексты сольются с естественными звуками воды, превращаясь в музыкальные образы через многослойное эхо. Здесь же прозвучит концерт классической музыки, ритмически откликающейся на всплески и шум воды. Кроме того, гости смогут послушать подкаст «В тишине» — откровенные беседы с молодыми пермскими творцами и организаторами фестиваля «Ведём себя культурно».
18:00 Фортепианный концерт в фонтане.
19:00 Танцевальный перформанс.
«Орфееееей» — это необычное оперное путешествие по Перми, в котором сам город превращается в сцену, движения — в музыкальную партитуру, а голос Орфея раздаётся в самых неожиданных местах на всём маршруте, создавая атмосферу полного погружения в искусство. Регистрация на рейсы будет открыта в телеграм-канале театральной компании «нмхт».
15:00, 17:00 Стихи всем хором.
26 июля (главная сцена).
В субботу состоится танцевальный фестиваль «Все стили в силе». На главной сцене фестиваля участники продемонстрируют своё мастерство в двух возрастных категориях: до 14 лет и старше. Танцоры самых разных направлений будут импровизировать под неожиданные музыкальные композиции. Кульминацией станет финальный этап, где конкурсанты выступят под коми-пермяцкую музыку — в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Регистрация начнется в 13:00 у входа в фестивальный городок со стороны ул. Осинская.
14:00 KIDS. Отбор.
15:00 PRO. Отбор.
16:00 Баттлы.
17:00 Финалы.
20:00 Классические ремиксы.
21:30 Выступление группы «Сироткин».
27 июля (главная сцена).
14:00 Мастер-класс по паркуру от студии «Твой стиль».
15:00 Контест «Лучший трюк». Турник.
15:45 Контест «Лучший трюк». Акробатическая дорожка.
16:30 Контест паркур.
17:00 Турнир по догонялкам.
19:00 Открытая репетиция балет-паркур.
20:00 Балет-паркур.
Балет получит новое прочтение благодаря синтезу классики и экстремального искусства паркура. Музыка Антонио Вивальди «Времена года» будет переосмыслена саунд-дизайнером Андреем Платоновым и саунд-артистом Антоном Колбиным, которые придадут ей современное звучание. Восемь перформеров воплотят балетные образы через динамику и выразительность паркура, создавая яркое и нестандартное сценическое действие.
21:00 Коми-пермяцкий рейв, выступление группы SpLit (вокалист Марат Мударисов).
Зрителей ждёт исполнение узнаваемых музыкальных хитов, а актриса Коми-Пермяцкого национального драматического театра Ксения Отинова органично свяжет музыкальные блоки, используя коми-пермяцкую речь.
22:00 Выступление группы NEMIGA.
FIGHTBALL 3×3 (амфитеатр у фонтана).
На фестивале также пройдёт турнир FIGHTBALL 3×3. У участников будет возможность сыграть на площадке 20×15 метров на два кольца. Длительность каждого тайма составляет пять минут. Для участия необходима медицинская справка и страховка. Кроме того, желающим нужно пройти предварительную регистрацию.
26 июля, с 14:00 до 20:00 пройдут групповые этапы, 27 июля — в то же время — плей-офф, а с 20:00 начнутся финалы.