Фестиваль «Ведём себя культурно» в Перми. Полная программа мероприятий

В субботу состоится танцевальный фестиваль «Все стили в силе». На главной сцене фестиваля участники продемонстрируют своё мастерство в двух возрастных категориях: до 14 лет и старше. Танцоры самых разных направлений будут импровизировать под неожиданные музыкальные композиции. Кульминацией станет финальный этап, где конкурсанты выступят под коми-пермяцкую музыку — в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Регистрация начнется в 13:00 у входа в фестивальный городок со стороны ул. Осинская.