Омичам рассказали, когда будет работать цветочная выставка «Флора»

Традиционно ко Дню города в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского в Омске появятся цветочные композиции. Выставка «Флора» пройдёт в городе в 73-й раз. В этом году её проведут с 1 по 5 августа. Об этом рассказали в администрации города.