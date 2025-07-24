Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, когда будет работать цветочная выставка «Флора»

Оформят выставку в честь 80-летия Победы в ВОВ.

Источник: Om1 Омск

Традиционно ко Дню города в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского в Омске появятся цветочные композиции. Выставка «Флора» пройдёт в городе в 73-й раз. В этом году её проведут с 1 по 5 августа. Об этом рассказали в администрации города.

Торжественное открытие состоится 1 августа с 16:00 до 19:00 на главной сцене Выставочного сквера (улица Достоевского, 2).

Цветочные композиции будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка пройдёт под девизом «Во славу былого, во имя будущего…». Главной частью экспозиции станет композиция «Вечный огонь» высотой 6,2 метра, которую установят на лужайке между павильонами, рядом с главной аллеей.

Также в Выставочном сквере можно будет увидеть инсталляции «Георгиевская лента», «Фронтовое письмо», «Орден Победы» и ещё около 30 цветочных композиций. В оформлении учтут статус Омска как молодёжной столицы России 2025 года.

Какие мероприятия в День города пройдут в Омске, читайте в нашем материале.