Омичам рассказали, когда будет работать цветочная выставка «Флора»

Традиционно ко Дню города в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского в Омске появятся цветочные композиции. Выставка «Флора» пройдёт в городе в 73-й раз. В этом году её проведут с 1 по 5 августа. Об этом рассказали в администрации города.
Торжественное открытие состоится 1 августа с 16:00 до 19:00 на главной сцене Выставочного сквера (улица Достоевского, 2).
Цветочные композиции будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка пройдёт под девизом «Во славу былого, во имя будущего…». Главной частью экспозиции станет композиция «Вечный огонь» высотой 6,2 метра, которую установят на лужайке между павильонами, рядом с главной аллеей.
Также в Выставочном сквере можно будет увидеть инсталляции «Георгиевская лента», «Фронтовое письмо», «Орден Победы» и ещё около 30 цветочных композиций. В оформлении учтут статус Омска как молодёжной столицы России 2025 года.
Какие мероприятия в День города пройдут в Омске, читайте в нашем материале.