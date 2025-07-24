Более 50 новых автобусов пополнят автопарк Приморья

Муниципалитеты Приморья начали получать новые автобусы — до конца года регион пополнит автопарк общественного транспорта на 57 единиц. Пятнадцать автобусов уже распределены между пятью муниципалитетами. В частности, по три машины отправлены в Шкотовский и Черниговский округа, по два — в Чугуевский и Хасанский округа, ещё один автобус направили в Михайловский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.