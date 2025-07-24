Более 50 новых автобусов пополнят автопарк Приморья

Муниципалитеты Приморья начали получать новые автобусы — до конца года регион пополнит автопарк общественного транспорта на 57 единиц. Пятнадцать автобусов уже распределены между пятью муниципалитетами. В частности, по три машины отправлены в Шкотовский и Черниговский округа, по два — в Чугуевский и Хасанский округа, ещё один автобус направили в Михайловский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом Минтрансе, закупка включает как автобусы малого класса, так и низкопольные модели среднего класса, рассчитанные на нужды крупных городов — Владивостока, Артёма, Уссурийска и Находки. Последние обеспечат удобство поездки для маломобильных пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями, пожилых и родителей с детскими колясками.
По информации главы Хасанского округа Ивана Степанова, поступившие в округ два новых автобуса малого класса, вмещающие по 15 пассажиров, будут использоваться на местных маршрутах. По его словам, транспорт отличается современным оснащением и комфортными условиями, а перед выходом на линии он пройдёт всю необходимую процедуру оформления — регистрацию в ГИБДД и получение номерных знаков.
Напомним, правительство Приморского края закупит 27 новых автобусов на сумму около 400 млн рублей. Техника предназначена для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок.