В районах Перми продолжается ремонт дорог

В Мотовилихе подрядная организация закончила ремонт проезжей части на переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе. На участке бульвара Гагарина от площади Дружбы до Южной дамбы отфрезерован асфальт и уложен выравнивающий слой. На участке улицы Уинской от Макаренко до Юрша заменили бортовые камни и обустроили островок безопасности. На участке улицы Тургенева между улицами Макаренко и Дружбы подрядчик заменил бортовые камни, отремонтировал проезжую часть и тротуары, устроил газоны.