В районах Перми продолжается ремонт дорог

Во всех районах Перми продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».
В Мотовилихе подрядная организация закончила ремонт проезжей части на переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе. На участке бульвара Гагарина от площади Дружбы до Южной дамбы отфрезерован асфальт и уложен выравнивающий слой. На участке улицы Уинской от Макаренко до Юрша заменили бортовые камни и обустроили островок безопасности. На участке улицы Тургенева между улицами Макаренко и Дружбы подрядчик заменил бортовые камни, отремонтировал проезжую часть и тротуары, устроил газоны.
В Дзержинском районе завершен комплексный ремонт, включавший благоустройство тротуаров, бортового камня, проезжей части и газонов, на улицах Якуба Коласа, Решетникова и Толмачева.
В Индустриальном районе подрядчик завершил ремонт проезжей части, обновил бортовые камни, а также нанес разметку на улице Космонавта Леонова. Сейчас идет благоустройство тротуаров.
В Ленинском районе завершены работы на участках улицы Верхне-Курьинской от 2-й Линии до дороги Дружбы, улицы Максима Горького — между Монастырской и Ленина, Екатерининской — от Максима Горького до Попова.
В Кировском районе подрядчик завершил ремонт проезжей части и нанес разметку на улице Светлогорской от улицы Калинина до путепровода.
В Свердловском районе завершены работы на Лихвинской и Братской.
В Орджоникидзевском районе подрядчик завершил ремонт проезжей части и бортовых камней, обновил ливневки и установил дорожные знаки на участке улице Лянгасова между Лянгасова, 135 и Лянгасова, 96а. Сейчас дорожники ждут результатов лабораторных испытаний верхнего слоя асфальта, чтобы нанести дорожную разметку.