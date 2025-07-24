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В Октябрьском районе Ростовской области начали разминирование сбитых БПЛА

Работы по разминированию организовали в Октябрьском районе Дона после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области провели работы по разминированию частей БПЛА. Об этом сообщили местные власти.

23 июля жителей района предупредили о возможных громких звуках в процессе обезвреживания и просили сохранять спокойствие. Немного позже администрация проинформировала о завершении работ. Предварительно, разминирование собирались продолжить.

Напомним, атака БПЛА в Октябрьском районе Дона произошла в ночь на 21 июля. Тогда в поселке Каменоломни из-за упавших обломков загорелась кровля зданий ж/д вокзала. В итоге пострадал старый диспетчерский пункт. Известно, что во время этого происшествия эвакуировали трех человек, пострадавших не было. Там же, в Каменоломнях, от частей дрона вспыхнул цветочный магазин в переулке Садовом, 15б.

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