Глава «Домодедово» рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам

«Долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности. Несмотря на падение пассажиропотока был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных средств и инвестиций и ухудшило показатели предприятий-арендаторов в основном терминальном комплексе. Была раздута непрофильная штатная численность. Продолжали брать кредиты», — пояснил Иванов.