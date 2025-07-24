Мать месяц не может найти 5-летнюю дочь, возбуждено дело

Жительница Новосибирска Наталья Липинская с конца июня ищет родную дочь, которую выкрал бывший муж. 5-летней Миланы не оказалось дома, где та жила с отцом и бабушкой. Мама планировала забрать ребёнка после вынесения приговора экс-супругу по делу об истязании семьи. Информации о местоположении ребенка нет по сей день. Подробности истории — в материале nsk.aif.ru.
Залез в окно и украл дочку.
Как рассказала сибирячка, история с бывшим супругом Алексеем началась несколько лет назад, когда он стал унижать и избивать её и пасынка. Мальчик постоянно подвергался унижениям со стороны отчима. Помимо этого, мужчина бил и оскорблял беременную Наталью.
«Он все время давал сыну подзатыльники, оскорблял его. Это началось в 2021 году, когда я забеременела. Когда я заступилась за сына, Алексей схватил меня за горло и начал душить меня беременную. Доходило до того, что он не давал есть ребенку. Заставлял тысячу раз приседать, избивал скакалкой», — рассказала женщина.
Женщине с детьми чудом удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Во время брака, с 2020 по 2023 год, Алексей периодически издевался над супругой и пасынком: избивал, угрожал и даже выставлял их зимой на мороз без одежды. Пока шло расследование, супруги через суд решали, с кем будет жить общая дочь Милана. По какой-то причине было решено оставить девочку с отцом.
По словам жительницы Новосибирска, во время бракоразводных процессов Алексей незаконно проник в частный дом матери Натальи через окно и выкрал Милану. Перед этим в очередной раз избил женщину. После этого мужчина начал удерживать девочку у себя, не позволял Наталье видеться с дочкой.
Хотел отправить Милану за границу?
23 июня бывшего мужа Натальи арестовали в зале суда Октябрьского района. Дочь в это время находилась у него дома, с ними также проживала его 77-летняя мать. Как только Алексея арестовали, женщина со своей мамой поехала за ребёнком. Вместе с этим позвонила в детский сад, где ей сказали, что экс-супруг написал заявление, что Милана всё лето не будет посещать сад. Тогда Наталья приехала по адресу проживания, но дверь никто не открыл.
«Соседка сказала мне, что накануне Алексей позвонил им и сказал, если его посадят и кто-то будет приходить спрашивать, то всем отвечать, что он ребенка вместе с матерью отправил в Калининград, а оттуда к родственникам в Германию», — рассказала Наталья журналисту АиФ-Новосибирск.
Где Милана и её бабушка — неизвестно.
Перед этим мать написала заявление в миграционную службу на запрет вывоза ребёнка из России. Также у девочки не было загранпаспорта, поэтому вывезти Милану из страны законно не могли.
«Но эта версия не подтвердилась. По базе “Магистраль” девочка с бабушкой границу не пересекали. Но родственники в Германии у Алексея действительно есть. С тех пор больше не было никаких следов. Пропала не только Милана, но и мать осужденного. Сейчас ведется расследование по уголовному делу», — рассказала адвокат Елена Ширнина.
Юрист также указала, что ранее следственный комитет проводил проверку по заявлению. Планировалось продлить её ещё на месяц. Однако адвокату удалось попасть на личный приём в прокуратуру. В результате добились возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» для активизации розыска.
На данный момент о местоположении Миланы и её бабушки ничего неизвестно. Однако, по словам матери девочки, они, вероятнее всего, находятся где-то в черте Новосибирска. При этом телефон пенсионерки заблокирован.
АиФ-Новосибирск следит за развитием событий.