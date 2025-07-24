Мать месяц не может найти 5-летнюю дочь, возбуждено дело

23 июня бывшего мужа Натальи арестовали в зале суда Октябрьского района. Дочь в это время находилась у него дома, с ними также проживала его 77-летняя мать. Как только Алексея арестовали, женщина со своей мамой поехала за ребёнком. Вместе с этим позвонила в детский сад, где ей сказали, что экс-супруг написал заявление, что Милана всё лето не будет посещать сад. Тогда Наталья приехала по адресу проживания, но дверь никто не открыл.