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Дом в красноярских Черемушках покрылся трещинами

Администрация ввела в доме режим угрозы возникновения ЧС.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске жители Черемушек боятся, что их дом может рухнуть. Об этом пишет «Город Прима».

Речь идет о доме по улице Шевченко, 32. По словам жителей дома, из стен выпадают кирпичи, а в квартирах лопаются потолки и поднимаются полы. В некоторых квартирах лопнули железобетонные перемычки под окнами.

Жители дома два года назад подавали обращения в ответственные инстанции. Тогда на стенах дома специалисты УК закрепили маяки, но к настоящему времени они лопнули. Это говорит о движении стен.

В мэрии рассказали, что в доме введен режим угрозы возникновения ЧС. Идет поиск подрядчика, который обследует дом, после чего будет решаться вопрос о проведении работ.

У жильцов дома, как отметили в администрации, есть два варианта — переехать или продолжать ждать в своих квартирах. Им могут выделить временное жилье в маневренном фонде города.

Ранее сообщалось о провале грунта у дома на Бограда, 114. Специалисты провели экспертизу и решили, что дом можно сохранить.