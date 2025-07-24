Дом в красноярских Черемушках покрылся трещинами

В Красноярске жители Черемушек боятся, что их дом может рухнуть. Об этом пишет «Город Прима».
Речь идет о доме по улице Шевченко, 32. По словам жителей дома, из стен выпадают кирпичи, а в квартирах лопаются потолки и поднимаются полы. В некоторых квартирах лопнули железобетонные перемычки под окнами.
Жители дома два года назад подавали обращения в ответственные инстанции. Тогда на стенах дома специалисты УК закрепили маяки, но к настоящему времени они лопнули. Это говорит о движении стен.
В мэрии рассказали, что в доме введен режим угрозы возникновения ЧС. Идет поиск подрядчика, который обследует дом, после чего будет решаться вопрос о проведении работ.
У жильцов дома, как отметили в администрации, есть два варианта — переехать или продолжать ждать в своих квартирах. Им могут выделить временное жилье в маневренном фонде города.
Ранее сообщалось о провале грунта у дома на Бограда, 114. Специалисты провели экспертизу и решили, что дом можно сохранить.