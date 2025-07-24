Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть аттракционов в омском парке на Зеленом острове остановили

В четверг, 24 июля, в Омске частично приостановили работу аттракционов в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Источник: МК

Посетителей заранее предупредили: часть площадок не работает из-за планового ремонта.

Сообщение появилось в телеграм-канале «Городские парки Омска». Там пояснили, что техническое обслуживание проводится по графику, и оно необходимо для безопасной эксплуатации оборудования.

Несмотря на приостановку некоторых аттракционов, многие продолжают работать в обычном режиме. Среди них:

«Весёлые горки», «Гусеница», «Биоробот», «Морская охота», «Хип-хоп», «Бамперные машинки», «Праздничная карусель», батут «Остров сокровищ», колесо обозрения, цепочная карусель «Бананы», «Детский паровозик», бассейн с лодочками «Юнга», «Формула 1», «Драконы».

Руководство парка просит следить за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений.