Часть аттракционов в омском парке на Зеленом острове остановили

Посетителей заранее предупредили: часть площадок не работает из-за планового ремонта.
Сообщение появилось в телеграм-канале «Городские парки Омска». Там пояснили, что техническое обслуживание проводится по графику, и оно необходимо для безопасной эксплуатации оборудования.
Несмотря на приостановку некоторых аттракционов, многие продолжают работать в обычном режиме. Среди них:
«Весёлые горки», «Гусеница», «Биоробот», «Морская охота», «Хип-хоп», «Бамперные машинки», «Праздничная карусель», батут «Остров сокровищ», колесо обозрения, цепочная карусель «Бананы», «Детский паровозик», бассейн с лодочками «Юнга», «Формула 1», «Драконы».
Руководство парка просит следить за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений.