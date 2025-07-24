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Более 12 тысяч заявлений подано в колледжи и техникумы Хабаровского края

Прием документов продлится до 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. На 23 июля подано уже более 12 тысяч заявлений — на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прием документов продлится до 15 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщила заместитель министра образования края Любовь Голубицкая, уже третий год в колледжи и техникумы региона поступают более восьми тысяч абитуриентов. Сегодня в системе СПО обучаются 33,5 тысячи студентов. Наибольшей популярностью пользуются специальности в сфере IT, строительства, транспорта, авиастроения, здравоохранения и педагогики.

Так, в Хабаровском педагогическом колледже на 240 бюджетных мест подано свыше 500 заявлений. Лидерами спроса стали направления, связанные с преподаванием в начальных классах и дошкольным образованием. Рекордное число заявок — 700 — зафиксировано в колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания, где востребованы IT-специальности.

С 2025 года подача документов в колледжи возможна через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, рост интереса к СПО подтверждает востребованность рабочих профессий и выполнение задач, поставленных президентом.

В этом году система среднего профессионального образования отмечает 85-летие, оставаясь ключевым звеном в подготовке кадров для экономики страны.