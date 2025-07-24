Более 12 тысяч заявлений подано в колледжи и техникумы Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. На 23 июля подано уже более 12 тысяч заявлений — на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прием документов продлится до 15 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.