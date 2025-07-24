В Самарской области 4376 детских площадок отремонтируют или заменят в 2026 году

В Самаре выявлены серьезные проблемы с состоянием детских игровых и спортивных зон. По информации, представленной мэром Иваном Носковым на оперативном совещании, 89% таких объектов в городе требуют срочного ремонта или полной замены.
Проверка охватила 3 280 площадок, включая 2 658 игровых и 622 спортивных. Результаты оказались тревожными: только 360 объектов (примерно 11%) соответствуют всем нормам безопасности. Остальные конструкции имеют различную степень износа и потенциально опасны для детей.
Особую озабоченность вызывают 4376 площадок по всей Самарской области, нуждающихся в обновлении. Власти обнаружили, что часть объектов построена с нарушениями — под ними проходят коммуникации водоснабжения и тепловых сетей. Такие площадки планируется перенести на новые места.
Городские власти намерены включить Самару в областную программу благоустройства дворовых территорий. Предварительно работы по реконструкции могут начаться в 2026 году. В приоритете — создание безопасных условий для детского отдыха и активного досуга.
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