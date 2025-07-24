Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 4376 детских площадок отремонтируют или заменят в 2026 году

В Самаре выявлены серьезные проблемы с состоянием детских игровых и спортивных зон.

В Самаре выявлены серьезные проблемы с состоянием детских игровых и спортивных зон. По информации, представленной мэром Иваном Носковым на оперативном совещании, 89% таких объектов в городе требуют срочного ремонта или полной замены.

Проверка охватила 3 280 площадок, включая 2 658 игровых и 622 спортивных. Результаты оказались тревожными: только 360 объектов (примерно 11%) соответствуют всем нормам безопасности. Остальные конструкции имеют различную степень износа и потенциально опасны для детей.

Особую озабоченность вызывают 4376 площадок по всей Самарской области, нуждающихся в обновлении. Власти обнаружили, что часть объектов построена с нарушениями — под ними проходят коммуникации водоснабжения и тепловых сетей. Такие площадки планируется перенести на новые места.

Городские власти намерены включить Самару в областную программу благоустройства дворовых территорий. Предварительно работы по реконструкции могут начаться в 2026 году. В приоритете — создание безопасных условий для детского отдыха и активного досуга.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.