Волонтёры рассказали о поисках пропавшей молодой матери из Пермского края

Волонтеры отряда «Миля» рассказали о поисках молодой матери, которая пропала в Пермском крае.
Подробности о процессе розыска девушки поисковый отряд опубликовал в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что ориентировки на исчезнувшую появились 21 июля. Волонтеры уточняли, что 29-летняя девушка пропала в поселке Яйва.
Позже perm.aif.ru стало известно, что девушка жила в Кунгуре — дома ее ждал сын-первоклассник. Как оказалось, молодая мать пропала за 10 дней до публикации ориентировки и сообщений в социальных сетях. 22 июля волонтеры березниковского отряда «Миля» рассказали, что девушку удалось отыскать. Позже организация поделилась подробностями о непростом поиске.
«21 июля 2025 года в отряд поступила заявка на поиск молодой женщины, остро нуждающейся в медицинской помощи, которая вот уже 11 дней странствовала по краю, ежедневно подвергаясь смертельной опасности», — рассказывает отряд «Миля».
По данным волонтеров, девушка двигалась по Верхнекамью, и 20 июля ее заметили в Березниках. На протяжении двух дней поисковый отряд опрашивал хостелы, изучал заброшенные здания, а 22 июля получил информацию о том, что девушку удалось обнаружить. На место выехали сразу три сотрудника отряда с позывными Мать, Бес и Царь.
Позже к пропавшей приехали экипажи полиции и скорой помощи. По словам инфорга поиска Валерии, особую важность поиска добавлял факт, что девушка нуждается в медицинской помощи и находится поблизости.
«Я сразу сказала, что найду ее живой, и никаких других вариантов для меня не было. В 8:30 по свидетельству я уже была на месте и работала с девушкой на установление контакта. А в 10:30, ну что в 10:30, просто регистрация брака моего брата. Да, я на нее чуть опоздала, но не жалею», — поделилась инфорг Александра.
Волонтеры выразили благодарность медицинским работникам и сотрудникам полиции, а также добровольцам, которые вложили время и силы в поиск девушки.