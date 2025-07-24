Волонтёры рассказали о поисках пропавшей молодой матери из Пермского края

«Я сразу сказала, что найду ее живой, и никаких других вариантов для меня не было. В 8:30 по свидетельству я уже была на месте и работала с девушкой на установление контакта. А в 10:30, ну что в 10:30, просто регистрация брака моего брата. Да, я на нее чуть опоздала, но не жалею», — поделилась инфорг Александра.