Домофонные аферисты выманили у минчан более 34 000 рублей, прося код из СМС

Минчане стали жертвами новых домофонных аферистов, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милиции подчеркнули, что в Беларуси участились случаи, когда злоумышленникам удается выманить у белорусов деньги под видом замены чипов от домофона. Используя новое мошенничество, белорусам звонят якобы сотрудники домофонной службы, и сообщают, что будто бы подана заявка на изготовление новых чипов. А, чтобы подтвердить «заказ» просят назвать код из СМС.
Потом уже поступает звонок якобы из милиции, и жертву убеждают в том, что на человека хотят оформить кредит. Конечно, мошенники предлагают «защитить» сбережения и задекларировать деньги.
В Минске жертвами домофонных мошенников стали уже несколько человек. Сумма ущерба превысила 34 тысячи белорусских рублей.
Тем временем МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.
И мы писали, что глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».