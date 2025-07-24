Домофонные аферисты выманили у минчан более 34 000 рублей, прося код из СМС

В милиции подчеркнули, что в Беларуси участились случаи, когда злоумышленникам удается выманить у белорусов деньги под видом замены чипов от домофона. Используя новое мошенничество, белорусам звонят якобы сотрудники домофонной службы, и сообщают, что будто бы подана заявка на изготовление новых чипов. А, чтобы подтвердить «заказ» просят назвать код из СМС.