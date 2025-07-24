Определена «сила» света, важная для фотодинамической терапии рака

«Нам удалось зафиксировать, что при уменьшении мощности света падала и скорость целевой реакции, в то время как скорость побочной относительно целевой — возрастала. Это демонстрирует критическую важность учета всех факторов. К сожалению, в настоящий момент влияние мощности многими фото-химиками не исследуется и не принимается во внимание как один из ключевых параметров. Мы надеемся, что наша работа привлечет и других ученых к этой проблеме и улучшит методологию исследований в мире», — сказал один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин.