Определена «сила» света, важная для фотодинамической терапии рака

ТОМСК, 24 июля. /ТАСС/. При изменении мощности светодиодного источника меняется не только скорость реакции, но и ее направление, выяснили ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе коллаборации. Это открытие поможет в развитии кислородонезависимой фотодинамической терапии онкозаболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нам удалось зафиксировать, что при уменьшении мощности света падала и скорость целевой реакции, в то время как скорость побочной относительно целевой — возрастала. Это демонстрирует критическую важность учета всех факторов. К сожалению, в настоящий момент влияние мощности многими фото-химиками не исследуется и не принимается во внимание как один из ключевых параметров. Мы надеемся, что наша работа привлечет и других ученых к этой проблеме и улучшит методологию исследований в мире», — сказал один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин.
Результаты работы ученых могут лечь в основу создания эффективных фотосенсибилизаторов для лечения рака на основе алкилвердазилов. Алкилвердазилы — это химические вещества, обладающие способностью генерировать радикалы, то есть атомы или молекулы с неспаренными электронами. Их используют во множестве химических процессов, включая новое направление — кислородонезависимую фотодинамическую терапию (ФДТ).
«Знание о том, как протекает процесс фотолиза наших молекул и какие ключевые параметры влияют на него, дает нам шанс сделать новые агенты для ФДТ, пригодные к клинической практике», — сказала одна из авторов исследования, аспирант Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Екатерина Ковальская.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.