Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова и его родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Продлить до 23 октября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество», — говорится в документах.
В числе арестованного имущества указаны 23 автомобиля, в том числе Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, несколько мотоциклов Harley-Davidson, а также 11 земельных участков. Кроме того, продлен арест на 43 банковских счета его родственников.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания». Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.