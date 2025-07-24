В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов

СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения минувшей ночью временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, обстановка в терминале спокойная, сообщили в сочинской авиагавани.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в 23.08 мск среды, через несколько часов они были сняты.
«На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более двух часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более двух часов). Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная», — говорится в сообщении.
На территории аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, доступны точки общественного питания, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также открыта комната матери и ребёнка.
Уточняется, что из-за вводимых ограничений авиакомпании продолжают стабилизировать полетное расписание.