Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов

Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения минувшей ночью временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, обстановка в терминале спокойная, сообщили в сочинской авиагавани.

Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в 23.08 мск среды, через несколько часов они были сняты.

«На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более двух часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более двух часов). Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная», — говорится в сообщении.

На территории аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, доступны точки общественного питания, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также открыта комната матери и ребёнка.

Уточняется, что из-за вводимых ограничений авиакомпании продолжают стабилизировать полетное расписание.