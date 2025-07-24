В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Злоумышленники перевели более миллиона рублей 52-летней москвичке, ее задержали по первому уголовному делу о дропперстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так наказываемом дропперстве — передаче своего банковского счёта мошенникам», — сказала она.
У женщины изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. По имеющимся данным, она нашла «подработку» в интернете, надеясь погасить долги.
Отмечается, что по указанию кураторов женщина открыла в счет индивидуального предпринимателя, зачисления незаконно полученных средств. По словам Волк, общая сумма, внесенная на счет, превысила миллион рублей, а данные о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и задержание соучастников.