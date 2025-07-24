В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

Отмечается, что по указанию кураторов женщина открыла в счет индивидуального предпринимателя, зачисления незаконно полученных средств. По словам Волк, общая сумма, внесенная на счет, превысила миллион рублей, а данные о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер.