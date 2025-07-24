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В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

В Москве по первому уголовному делу о дропперстве задержали женщину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Злоумышленники перевели более миллиона рублей 52-летней москвичке, ее задержали по первому уголовному делу о дропперстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так наказываемом дропперстве — передаче своего банковского счёта мошенникам», — сказала она.

У женщины изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. По имеющимся данным, она нашла «подработку» в интернете, надеясь погасить долги.

Отмечается, что по указанию кураторов женщина открыла в счет индивидуального предпринимателя, зачисления незаконно полученных средств. По словам Волк, общая сумма, внесенная на счет, превысила миллион рублей, а данные о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и задержание соучастников.

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