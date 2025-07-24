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Капремонт дороги по ул. Дачной в Самаре начнется в августе, сообщил глава Носков

С августа в Самаре начнётся капитальный ремонт улицы Дачной — от Чернореченской до Пензенской.

С августа в Самаре начнётся капитальный ремонт улицы Дачной — от Чернореченской до Пензенской. Работы займут два года.

Всё началось с личного обращения жительницы Натальи Владимировны, которая просто спросила мэра Ивана Носкова: почему дорогу, которую давно обещали чинить, всё не ремонтируют?

Оказалось, проект был, но застрял — не прошёл госэкспертизу, а потом пришлось ждать завершения замены водопроводных сетей под дорогой.

Носков взял дело в свои руки: документы обновили, смету согласовали, губернатор Вячеслав Федорищев одобрил проект и поддержал финансово. Теперь всё готово.

Будут менять асфальт, обустраивать тротуары, газоны, освещение, ливневую канализацию и трамвайные пути на пересечении с Пензенской.

Всего — почти 9 тысяч квадратных метров обновлённого пространства.

«Придётся потерпеть — зато получим современную дорогу, которая надёжно свяжет Ленинский и Железнодорожный районы», — пояснил мэр.

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