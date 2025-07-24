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Стало известно время продажи алкоголя на День ВМФ-2025 в Петербурге

Официально об ограничениях не сообщалось.

Источник: Freepik

День ВМФ в Петербурге традиционно пройдёт в последнее воскресенье июля. В этом году оно пришлось на 27 июля. Главный морской праздник года состоится в сокращённом формате — без Главного военно-морского парада на Неве.

Праздничного концерта на Дворцовой площади также не будет- его перенесли на Якорную площадь в Кронштадт. Там же запустят и салют.

Жители и гости города на Неве беспокоятся, не будет ли в День ВМФ приостановлена продажа алкоголя — как это делается в праздник выпускников «Алые паруса». Официально об ограничениях не сообщалось, и днём 27 июля купить горячительное будет можно как обычно — с 11 утра до 10 вечера.

К слову, на набережной Лейтенанта Шмидта очевидцы накануне заметили корвет «Сообразительный». Как со ссылкой на свои источники сообщает «Фонтанка», он прибыл как судно сопровождения — в ближайшие дни в Неву должен зайти военный корабль дружественного государства.