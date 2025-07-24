Стало известно время продажи алкоголя на День ВМФ-2025 в Петербурге

Жители и гости города на Неве беспокоятся, не будет ли в День ВМФ приостановлена продажа алкоголя — как это делается в праздник выпускников «Алые паруса». Официально об ограничениях не сообщалось, и днём 27 июля купить горячительное будет можно как обычно — с 11 утра до 10 вечера.