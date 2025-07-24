Два театра Башкирии стали победителями в конкурсе современной драматургии

Два башкирских театра стали победителями престижного всероссийского конкурса современной драматургии. Туймазинский татарский драматический театр и Стерлитамакское театрально-концертное объединение вошли в число 17 лучших коллективов страны.
Конкурс, организованный АНО «Русские сезоны» при поддержке Минкульта России, собрал 51 заявку из 29 регионов. Туймазинцы представили спектакль «Женщины», а стерлитамакский коллектив постановку «Рядовые».
Победители получат гранты до 4,7 миллиона рублей на создание новых театральных работ. Как отметили в министерстве культуры Башкирии, это признание высокого уровня театрального искусства республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.