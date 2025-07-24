В РФ появились выплаты от продажи ресурсов — правда ли это?

Об этом пишут «Ведомости», сообщает ИА DEITA.RU.
Авторы таких ресурсов уверяют граждан, что дивиденды полагаются всем обладателям российских паспортов, родившимся в Советском Союзе, то есть до 1992 года. Именно этой обширной категории предлагается заполнить специальную форму для подачи заявки на получение выплат от природной ренты.
Большое количество подобных сайтов в российском сегменте интернета породило слухи о том, что каждому гражданину России начали выплачивать часть прибыли от торговли полезными ископаемыми. Однако, как пояснили эксперты компании F6, специализирующейся на кибербезопасности, все подобные сообщения — очередной приём мошенников.
Выяснилось, что те, кто оставляет свои данные на подобных ресурсах, получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками различных госструктур. Они убеждают граждан зарегистрироваться и пополнить депозит в специальной системе выдачи дивидендов, чтобы впоследствии получить ещё большие суммы.
Если человек соглашается, то он больше не увидит своих денег. Мошенники похищают средства, ничего не давая взамен. Кроме этого, аферисты обязательно используют персональные данные в других мошеннических схемах. Так что те, кто верит в новую легенду жуликов, попадают в сети злоумышленников серьёзно и надолго.