В РФ появились выплаты от продажи ресурсов — правда ли это?

Если человек соглашается, то он больше не увидит своих денег. Мошенники похищают средства, ничего не давая взамен. Кроме этого, аферисты обязательно используют персональные данные в других мошеннических схемах. Так что те, кто верит в новую легенду жуликов, попадают в сети злоумышленников серьёзно и надолго.