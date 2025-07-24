В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов

«Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо назвать код из смс сообщения. Девушка продиктовала код и после этого ей позвонили и пояснили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте, кабинету “Госуслуг” и персональным данным ее родителей», — сказала Волк, добавив, что после этого мошенники начали выманивать деньги.