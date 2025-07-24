В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги у студентов и абитуриентов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мошенники в период приемной кампании связываются со студентами и абитуриентами, представляются сотрудниками приемных комиссий и деканатов и выманивают деньги и персональные данные, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В период приемной кампании фиксируются случаи мошенничества, направленного на абитуриентов и студентов», — сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
По словам Волк, мошенники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные.
В качестве примера она рассказала про случай, как мужчине позвонил неизвестный и для подтверждения полученного диплома попросил код из смс.
После этого гражданину поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о взломе аккаунта «Госуслуг» и убедил перевести деньги на безопасный счет.
Другой случай — девушке позвонил неизвестный, который представился администратором колледжа и спросил, будет ли она поступать.
«Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо назвать код из смс сообщения. Девушка продиктовала код и после этого ей позвонили и пояснили, что мошенники получили доступ к ее банковской карте, кабинету “Госуслуг” и персональным данным ее родителей», — сказала Волк, добавив, что после этого мошенники начали выманивать деньги.
Кроме того, злоумышленники, по словам Волк, могут попросить установить вредоносную программу на телефон или начать запугивать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ.