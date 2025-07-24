Запасные «Акрона» и «Крыльев» в первом туре в сумме стоили почти 17 млн евро

Обе команды из Самарской области вошли в топ-10 Премьер-лиги со своими показателями.
10,05 млн евро или около 922,4 млн рублей пришлись на «зелено-бело-синих». С такими цифрами «Крылышки» расположились на седьмом месте. У «красно-черных» скамейка запасных стоила 6,8 млн евро или почти 624,1 млн рублей — десятое место.
При этом в первом туре дерби 63-го региона завершилось вничью — 1:1. За Тольятти забил под конец первого тайма Йонуц Неделчару, за Самару после перерыва — Вадим Раков.
Лидирует в рейтинге с большим отрывом петербургский «Зенит». Телеграм-канал «МЯЧ RU» оценил запасных «сине-бело-голубых» в 60 млн евро или примерно в 5,5 млрд рублей.
Недавно стало известно, что экс-защитник «КС» Гленн Бейл может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».
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