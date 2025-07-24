Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запасные «Акрона» и «Крыльев» в первом туре в сумме стоили почти 17 млн евро

Обе команды из Самарской области вошли в топ-10 Премьер-лиги со своими показателями.

Обе команды из Самарской области вошли в топ-10 Премьер-лиги со своими показателями.

10,05 млн евро или около 922,4 млн рублей пришлись на «зелено-бело-синих». С такими цифрами «Крылышки» расположились на седьмом месте. У «красно-черных» скамейка запасных стоила 6,8 млн евро или почти 624,1 млн рублей — десятое место.

При этом в первом туре дерби 63-го региона завершилось вничью — 1:1. За Тольятти забил под конец первого тайма Йонуц Неделчару, за Самару после перерыва — Вадим Раков.

Лидирует в рейтинге с большим отрывом петербургский «Зенит». Телеграм-канал «МЯЧ RU» оценил запасных «сине-бело-голубых» в 60 млн евро или примерно в 5,5 млрд рублей.

Недавно стало известно, что экс-защитник «КС» Гленн Бейл может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше