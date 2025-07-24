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В Самарской области появился бесплатный прокат вещей для новорожденных

В регионе заработала новая помощь родителям — теперь можно брать напрокат детские вещи совершенно бесплатно.

В регионе заработала новая помощь родителям — теперь можно брать напрокат детские вещи совершенно бесплатно. Эта возможность появилась благодаря национальному проекту «Семья» и личной инициативе губернатора.

Кому это нужно? Молодым родителям, которые пока не могут купить все необходимое. Особенно помощь важна:

одиноким мамам и папамстуденческим семьяммногодетнымсемьям с особыми деткамитем, чьи близкие участвуют в СВО.

Что можно получить? Практически все для ухода за малышом: от колясок и кроваток до стульчиков для кормления и автокресел. Всего в списке 20 самых нужных предметов.

Как это работает?

Выбираете нужные вещиБесплатно используете до 6 месяцевВозвращаете, когда малыш подрастет.

Уже закуплена первая партия товаров, и около 50 семей уже подали заявки.