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«Взрывная травма кисти, перелом фаланги, повреждение сухожилий». Семилетний мальчик пострадал от взрыва петарды под Жабинкой

Под Жабинкой 7-летний ребенок получил взрывную травму из-за найденной петарды.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители проводят проверку после травмирования семилетнего мальчика от взрыва петарды. Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Несчастный случай произошел на территории Жабинковского района в мае. В милицию позвонили из больницы, куда поступил ребенок 2018 года рождения со взрывной травмой. Мальчика доставили на извлечение, врачи диагностировали у него взрывную травму кисти, перелом ногтевой фаланги, повреждение сухожилий.

Проверка показала, что причиной травмы стала взорвавшаяся в руках ребенка петарда. В тот день мальчик был в гостях у родственников, он беспрепятственно взял лежавшие на подоконнике петарду и зажигалку. Несовершеннолетний сам поджег петарду и держал ее в руке, пока та не взорвалась.

Судмедэксперт зафиксировал на теле пострадавшего девять повреждений, которые отнесены к категории менее тяжких телесных повреждений.

Проводится проверка.

И мы писали, что СК два брата-школьника получили сильные ожоги при растопке бани под Воложином: «В ту же секунду загорелись спина и голова».

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