«Взрывная травма кисти, перелом фаланги, повреждение сухожилий». Семилетний мальчик пострадал от взрыва петарды под Жабинкой

Проверка показала, что причиной травмы стала взорвавшаяся в руках ребенка петарда. В тот день мальчик был в гостях у родственников, он беспрепятственно взял лежавшие на подоконнике петарду и зажигалку. Несовершеннолетний сам поджег петарду и держал ее в руке, пока та не взорвалась.