«Взрывная травма кисти, перелом фаланги, повреждение сухожилий». Семилетний мальчик пострадал от взрыва петарды под Жабинкой

Правоохранители проводят проверку после травмирования семилетнего мальчика от взрыва петарды. Подробности сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Несчастный случай произошел на территории Жабинковского района в мае. В милицию позвонили из больницы, куда поступил ребенок 2018 года рождения со взрывной травмой. Мальчика доставили на извлечение, врачи диагностировали у него взрывную травму кисти, перелом ногтевой фаланги, повреждение сухожилий.
Проверка показала, что причиной травмы стала взорвавшаяся в руках ребенка петарда. В тот день мальчик был в гостях у родственников, он беспрепятственно взял лежавшие на подоконнике петарду и зажигалку. Несовершеннолетний сам поджег петарду и держал ее в руке, пока та не взорвалась.
Судмедэксперт зафиксировал на теле пострадавшего девять повреждений, которые отнесены к категории менее тяжких телесных повреждений.
Проводится проверка.
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