В Татарстане выросло количество больных алкоголизмом

Если смотреть статистику за 20 лет, то частота первично установленных диагнозов снизилась. В 2005 году диагноз впервые поставили 4 249 татарстанцам. Всего за это время зарегистрировано 49 952 больных. Доля больных в ремиссии от года до двух сократилась на 0,6% — до 16,4%. Больше двух лет в ремиссии находятся 10,6% больных — этот показатель не изменился.