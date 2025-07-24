Археологи развеяли одну из главных теорий о Стоунхендже

Исследование укрепляет теорию о том, что неолитические строители около 3000 года до нашей эры сознательно выбирали и транспортировали камни из разных регионов. В частности, с участка в северном Пембрукшире, где ранее были найдены следы каменоломен. По мнению ученых, люди того времени уже обладали технологиями, позволявшими перемещать тяжелые объекты на значительные расстояния.