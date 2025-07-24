Археологи развеяли одну из главных теорий о Стоунхендже

Результаты нового исследования, опубликованные в Daily Mail, подтверждают, что знаменитые голубые камни Стоунхенджа в Великобритании были перемещены людьми, а не принесены ледником. Речь идет о мегалитах весом до трех с половиной тонн, происхождение которых десятилетиями вызывало споры.
Главным объектом анализа стал так называемый булыжник Ньюолла. Это обломок размером с футбольный мяч, найденный около 100 лет назад на равнине Солсбери. Его сравнили с породами из скального массива Крейг Рос-и-Фелин в Уэльсе. Результаты геохимического анализа показали полное совпадение по содержанию тория и циркония.
Также ученые отметили наличие кальциевого налета на поверхности булыжника — следа длительного нахождения в меловых почвах региона. Это не согласуется с ледниковой версией, согласно которой подобные обломки должны были быть разбросаны по всей округе. Однако ничего подобного не найдено.
Ранее сторонники гипотезы о ледниковом переносе ссылались на возможные следы абразии, но авторы новой работы считают их результатом естественного выветривания. Они также подтвердили, что другой камень, считавшийся долеритом, оказался того же типа, что и булыжник Ньюолла, — фолиированным риолитом.
Исследование укрепляет теорию о том, что неолитические строители около 3000 года до нашей эры сознательно выбирали и транспортировали камни из разных регионов. В частности, с участка в северном Пембрукшире, где ранее были найдены следы каменоломен. По мнению ученых, люди того времени уже обладали технологиями, позволявшими перемещать тяжелые объекты на значительные расстояния.