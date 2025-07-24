Москвичам назвали улицы с депрессивным видом из окна

В домах на улицах Лесная и Новослободская в центре Москвы из окон открывается вид на Бутырский следственный изолятор. Однако квартиры там предлагаются за 480 тысяч рублей за квадратный метр. Смотрят на места заключения также жители «сталинки» в Большом Матросском переулке, где находится «Матросская Тишина». Жилье там стоит 385 тысяч рублей за квадратный метр против 390 тысяч в домах поблизости.