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В Красноярске благоустраивают набережную Бугач

В Красноярске продолжаются работы по благоустройству набережной Бугач на участке от улицы Комбайностроителей, 11 до улицы Камская, 5.

В Красноярске продолжаются работы по благоустройству набережной Бугач на участке от улицы Комбайностроителей, 11 до улицы Камская, 5.

В настоящее время подрядчик занимается формированием тротуаров, установкой бордюрного камня, монтажом оборудования на детской площадке, а также подготовкой газонов для высадки кустарников и цветов.

Согласно дизайн-проекту, на данном участке будут обустроены променад, детская игровая площадка, система освещения, установлены парковые качели и скамейки, а также высажены растения.

Напомним, что в прошлом году за благоустройство этого пространства проголосовали 21 030 горожан. Идеи и предложения, высказанные жителями на урбанфоруме, были учтены проектировщиками при разработке проекта.

Кроме того, на улице Комбайностроителей, 7 в настоящее время ведется ремонт пешеходного моста, который планируется завершить к концу июля.

Благоустройство второй очереди набережной Бугач осуществляется в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.

Как раннее писал «МК в Красноярске», на улице Свердловской в Красноярске завершили масштабный ремонт. Дорожники уложили новый асфальт, заменили бордюры и привели в порядок тротуары, сделав их удобными для маломобильных граждан.