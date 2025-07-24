В Омске стартовал прием заявлений на отсрочку ИТ-специалистов от армии

Минцифры объявило о начале приема заявлений на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов. Омичи могут подать документы через «Госуслуги» до 6 августа 2025 года. Для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий установлены особые сроки.
«До 11 августа работодатели обязаны подтвердить данные о своих сотрудниках в личном кабинете и направить их в Минцифры России. В случае, если специалист не подаст свои данные самостоятельно, организация имеет право внести работника в списки на отсрочку», — рассказали в пресс-службе министерства.
Местным жителям порекомендовали проверить свои личные данные, включая сведения о военкомате, компании, ИНН и образовании. Важно убедиться, что отдел кадров передал информацию в ведомство. Следует также сохранить номер заявления, оформленного на «Госуслугах».
Минобороны получит собранную информацию до 1 сентября. Решения по отсрочкам призывные комиссии вынесут до конца декабря. Напомним, данная мера действует с марта 2022 года.
Ранее «КП Омск» сообщила, что прокуроры контролируют права пассажиров, «застрявших» в местном аэропорту.