В Омске стартовал прием заявлений на отсрочку ИТ-специалистов от армии

«До 11 августа работодатели обязаны подтвердить данные о своих сотрудниках в личном кабинете и направить их в Минцифры России. В случае, если специалист не подаст свои данные самостоятельно, организация имеет право внести работника в списки на отсрочку», — рассказали в пресс-службе министерства.