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В Омске стартовал прием заявлений на отсрочку ИТ-специалистов от армии

Оформить документы можно до шестого августа.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры объявило о начале приема заявлений на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов. Омичи могут подать документы через «Госуслуги» до 6 августа 2025 года. Для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий установлены особые сроки.

«До 11 августа работодатели обязаны подтвердить данные о своих сотрудниках в личном кабинете и направить их в Минцифры России. В случае, если специалист не подаст свои данные самостоятельно, организация имеет право внести работника в списки на отсрочку», — рассказали в пресс-службе министерства.

Местным жителям порекомендовали проверить свои личные данные, включая сведения о военкомате, компании, ИНН и образовании. Важно убедиться, что отдел кадров передал информацию в ведомство. Следует также сохранить номер заявления, оформленного на «Госуслугах».

Минобороны получит собранную информацию до 1 сентября. Решения по отсрочкам призывные комиссии вынесут до конца декабря. Напомним, данная мера действует с марта 2022 года.

Ранее «КП Омск» сообщила, что прокуроры контролируют права пассажиров, «застрявших» в местном аэропорту.