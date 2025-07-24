Уфимский пансионат «Печки-лавочки» не закроют вопреки нарушениям

По словам спикера Курултая, полиция выясняет, «где, кем и с какой целью было сделано это видео», действительно ли оно было снято в этом пансионате. Депутаты вместе с представителями Роспотребнадзора и минтруда Башкирии побывали в учреждении, чтобы «лично оценить условия проживания людей и побеседовать с постояльцами», отметил он. «В отличие от предыдущих ЧП с домами престарелых, эта ситуация коснулась легального заведения, о котором контрольно-надзорным органам известно», — подчеркнул Константин Толкачев. Он добавил, что, по результатам инспекции депутаты и эксперты не увидели угрозы жизни и здоровью людей.