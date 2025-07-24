ИИ оптимизирует транспорт в Нижнем Новгороде

Алгоритм в реальном времени подсчитывает количество людей на остановках, анализируя обезличенные данные. Если система фиксирует скопление горожан, информация автоматически поступает диспетчеру — тот может внести изменения в график движения и направить на перегруженный маршрут дополнительные машины. При этом ИИ не считывает лица, сохраняя конфиденциальность жителей.
Как следует из комментария генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука для издания RTVI, компания уже готовит аналогичные пилотные проекты для других регионов, проявивших интерес к технологичной разработке.
Кроме транспорта, NtechLab внедряет в Нижегородской области и другие цифровые решения. В регионе уже действует система контроля за заполненностью мусорных контейнеров, а после подписания соглашения на форуме ЦИПР-2025 появятся новые сервисы, направленные на улучшение городской инфраструктуры.