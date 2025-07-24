ИИ оптимизирует транспорт в Нижнем Новгороде

Алгоритм в реальном времени подсчитывает количество людей на остановках, анализируя обезличенные данные. Если система фиксирует скопление горожан, информация автоматически поступает диспетчеру — тот может внести изменения в график движения и направить на перегруженный маршрут дополнительные машины. При этом ИИ не считывает лица, сохраняя конфиденциальность жителей.