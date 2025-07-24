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ИИ оптимизирует транспорт в Нижнем Новгороде

Решение разработала компания NtechLab. Нейросетевая система, будет следить за пассажиропотоком на остановках и помогать городским службам регулировать маршруты в часы пик.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Автобус на одной из улиц Нижнего Новгорода
Источник: РИА "Новости"

Алгоритм в реальном времени подсчитывает количество людей на остановках, анализируя обезличенные данные. Если система фиксирует скопление горожан, информация автоматически поступает диспетчеру — тот может внести изменения в график движения и направить на перегруженный маршрут дополнительные машины. При этом ИИ не считывает лица, сохраняя конфиденциальность жителей.

Сейчас система охватывает 300 остановок города, помогает движению автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как следует из комментария генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука для издания RTVI, компания уже готовит аналогичные пилотные проекты для других регионов, проявивших интерес к технологичной разработке.

Кроме транспорта, NtechLab внедряет в Нижегородской области и другие цифровые решения. В регионе уже действует система контроля за заполненностью мусорных контейнеров, а после подписания соглашения на форуме ЦИПР-2025 появятся новые сервисы, направленные на улучшение городской инфраструктуры.