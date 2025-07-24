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В Самарской области 24 июля стартует фестиваль-регата памяти Высоцкого

В Самарской области 24−26 июля пройдёт юбилейная парусная регата, посвящённая памяти Владимира Высоцкого.

В Самарской области 24−26 июля пройдёт юбилейная парусная регата, посвящённая памяти Владимира Высоцкого.

Мероприятие, организованное «Центр-музеем Владимира Высоцкого», объединит спорт, море и атмосферу творческого наследия легендарного поэта и артиста.

Гонки стартуют на Саратовском водохранилище — в акватории острова Голодный, где крейсерские яхты развернут борьбу на короткой дистанции.

В состязаниях примут участие более 20 экипажей из Самары и Тольятти. Главный приз — сертификат на 25 тысяч рублей — будет вручен победителю в абсолютном зачёте.

24 июля с утра пройдут соревнования для юных яхтсменов в классах «Оптимист», «Кадет» и «Луч-радиал».

В тот же день в 16:00 — начало основной гонки, предварённое работой мандатной комиссии и регистрацией участников.

На следующий день, 25 июля, фестиваль переместится в Тольятти. Гонка стартует в 11:00 в акватории Жигулёвского моря напротив Яхт-клуба «Дружба».

Протяжённость трассы — около 20 морских миль. Завершится день церемонией награждения в 18:00.

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