В Самарской области 24 июля стартует фестиваль-регата памяти Высоцкого

В Самарской области 24−26 июля пройдёт юбилейная парусная регата, посвящённая памяти Владимира Высоцкого.
Мероприятие, организованное «Центр-музеем Владимира Высоцкого», объединит спорт, море и атмосферу творческого наследия легендарного поэта и артиста.
Гонки стартуют на Саратовском водохранилище — в акватории острова Голодный, где крейсерские яхты развернут борьбу на короткой дистанции.
В состязаниях примут участие более 20 экипажей из Самары и Тольятти. Главный приз — сертификат на 25 тысяч рублей — будет вручен победителю в абсолютном зачёте.
24 июля с утра пройдут соревнования для юных яхтсменов в классах «Оптимист», «Кадет» и «Луч-радиал».
В тот же день в 16:00 — начало основной гонки, предварённое работой мандатной комиссии и регистрацией участников.
На следующий день, 25 июля, фестиваль переместится в Тольятти. Гонка стартует в 11:00 в акватории Жигулёвского моря напротив Яхт-клуба «Дружба».
Протяжённость трассы — около 20 морских миль. Завершится день церемонией награждения в 18:00.
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