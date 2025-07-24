От одиночества до «я ничего не добилась»: топ-5 главных женских страхов

— Тело — это союзник, его лишь нужно научиться слышать. А ваши страхи отражаются в нем. Крайне сильно влияет на тело и то, как вы о нем думаете. Как только вы научитесь слышать его, то вес начнет меняться. То же самое касается и возраста. Выглядеть в любом возрасте можно красиво и привлекательно, главное, чтобы ваше внутреннее состояние соответствовало этому, — говорит она.