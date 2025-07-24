В районе Москва-Сити реконструируют несколько улиц

Рядом с Московским международным деловым центром «Москва-Сити» реконструируют дорожную сеть. Работы пройдут на улице Антонова-Овсеенко и прилегающих улицах. Проект предполагает как строительство новых объектов, так и модернизацию уже существующих. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
«В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего Сити-2, делового центра “Москва-Сити” и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК. По проекту планируется построить и реконструировать около трех километров дорог. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и завершатся в 2028 году», — отметил Владимир Ефимов.
На первом этапе проекта запланировано строительство съездов на Третье транспортное кольцо, в том числе съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительного участка дороги вдоль ТТК. Второй этап включает реконструкцию улицы Антонова-Овсеенко на участке от улицы Подвойского до 1-го Красногвардейского проезда. Кроме того, обновят сам 1-й Красногвардейский проезд и Проектируемый проезд № 6672.
Завершит работы комплексная реконструкция транспортной развязки на пересечении Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Кроме того, предусмотрена модернизация боковых проездов вдоль Шмитовского и 2-го Красногвардейского проездов.
«Проект также предусматривает строительство инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории и возведение пешеходного тоннеля длиной 30 метров в районе ТТК», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Ранее Мэр Москвы сообщил, что Московский скоростной диаметр будет соединен с Курганской улицей.