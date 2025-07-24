В районе Москва-Сити реконструируют несколько улиц

«В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего Сити-2, делового центра “Москва-Сити” и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК. По проекту планируется построить и реконструировать около трех километров дорог. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и завершатся в 2028 году», — отметил Владимир Ефимов.